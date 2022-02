« Les Invisibles » avec Audrey Lamy et Corinne Masiero : ce soir sur France 2 (dimanche 27 février 2022)

5 ( 4 )

« Les Invisibles » est un film de Louis-Julien Petit avec Audrey Lamy et Corinne Masiero. Et il est diffusé pour la première fois en clair ce soir, dimanche 27 février 2022, dès 21h10 sur France 2 ou en streaming vidéo sur France.TV via sa fonction direct.







« Les Invisibles » l’histoire

Audrey, Hélène, Angélique et Manu travaillent à l’Envol, un centre de jour pour femmes SDF dans le nord de la France. En contact quotidien avec la détresse des femmes dont elles s’occupent, les quatre assistantes sociales tentent de trouver des solutions concrètes pour les protéger et les réinsérer. Et alors que leur travail est compliqué par la faiblesse des moyens qui leur ont alloués, elles apprennent de la bouche de l’adjoint au maire que leur centre est menacé de fermeture très prochaine.

Le saviez-vous ?

– Pour ce film, Louis-Julien Petit s’est inspiré du livre éponyme de Claire Lajeunie;

– Le réalisateur a choisi des actrices non professionnelles pour incarner certaine femmes SDF de son film;

La bande-annonce



