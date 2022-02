« Maison à vendre » du 25 février 2022 : numéro inédit ce soir sur M6

5 ( 5 )

« Maison à vendre » du 25 février 2022 :. Ce soir, sur M6 retour de votre magazine « Maison à vendre ». Rendez-vous dès 21h10 sur M6 ou en replay et en streaming gratuit sur 6Play. Une soirée immo au cours de laquelle Stéphane Plaza ne va pas ménager ses efforts.







Ce soir Stéphane Plaza et ses équipes vont venir en aide à Marie-Reine et Michel & à Christelle et Billy

🏠 Marie-Reine et Michel. À Yerres en Essonne, Marie-Reine, 63 ans, et Michel, 75 ans, ont 3 filles qui vivent en province. Ils rêvaient d’une retraite à la Réunion, dont est originaire Marie-Reine, mais l’arrivée de leurs petits-enfants a changé leurs plans. Ils veulent s’installer dans le sud de la France pour se rapprocher de leurs filles. Mais leur maison ne trouve pas preneur. Stéphane Plaza va essayer de comprendre ce qui bloque la vente et tout mettre en œuvre pour vendre au meilleur prix ! Sophie Ferjani va repenser les espaces et résoudre le problème de mètres carrés perdus.

🏠 Christelle et Billy. Christelle, 25 ans, Billy, 28 ans, et leur petit garçon de 1 an, vivent à Drancy en Seine-Saint-Denis. Le couple travaille ensemble sur les marchés après avoir repris l’affaire du père de Christelle, décédé il y a plus d’un an. Christelle souhaite vendre la maison de son père mais le jeune couple se sent perdu pour gérer la vente. Stéphane Plaza va voler à leur secours et tout faire pour vendre vite, afin qu’ils puissent prendre ce nouveau départ tant attendu. Emmanuelle Rivassoux va apporter chaleur et modernité à cette maison laissée à l’abandon pour séduire un maximum de visiteurs.



La bande-annonce

Découvrez la bande-annonce de votre soirée…

"On a besoin d'aide…" 😔

Vendredi à 21.10, Stéphane Plaza aidera des familles à vendre leur maison ! #MAV 🏡 pic.twitter.com/ecrsmDssg7 — M6 (@M6) February 23, 2022

