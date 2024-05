Maison à vendre du 31 mai : sommaire du numéro ce soir sur M6

Publicité





Maison à vendre du 31 mai 2024 – C’est un inédit de « Maison à vendre » qui vous attend ce samedi soir sur M6. Aujourd’hui, Stéphane Plaza vient en aide à José, Gaëtan et Gladys, ainsi qu’Audrey et Thomas.





Rendez-vous dès 21h10 sur M6 ou en replay et en streaming gratuit sur 6Play.







Publicité





Maison à vendre du 31 mai 2024

Direction la charmante ville du Cannet, dans les Alpes-Maritimes. Afin d’offrir une vie plus adaptée au handicap de Gladys, ses frères doivent vendre l’appartement dont ils ont tous hérité. José, l’aîné, a pris les choses en main car son frère Gaëtan et sa sœur Gladys souhaitent se lancer dans une nouvelle aventure : acheter une maison avec terrain dans la Creuse pour y développer une activité de maraîchage biologique. Stéphane Plaza et Sophie Ferjani s’inspireront de l’esprit du Sud et apporteront toute leur énergie pour ré-enchanter l’appartement et transformer la vie de cette fratrie.

À Villiers-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, Audrey et Thomas ont abandonné leurs projets de rénovation suite à leur décision de se séparer. Originaire de Bordeaux, Audrey est retournée vivre près de sa famille. Thomas va également déménager dans la région, mais en attendant la vente de la maison, il fait des allers-retours entre Paris et Bordeaux tous les quinze jours pour voir ses enfants scolarisés là-bas. Stéphane Plaza et Carole Carat vont tout reprendre à zéro et insuffler de la joie et de la chaleur dans cette grande maison, permettant à Audrey et Thomas de tourner la page de cette période difficile.



Publicité





« Maison à vendre » c’est ce soir dès 21h10 sur M6 et 6Play pour le replay