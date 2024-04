Maison à vendre du 13 avril : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6

Publicité





Maison à vendre du 13 avril 2024 – C’est un inédit de « Maison à vendre » qui vous attend ce lundi soir sur M6. Aujourd’hui, Stéphane Plaza vient en aide à Colette et Christian, et Christelle et Didier.





Rendez-vous dès 21h10 sur M6 ou en replay et en streaming gratuit sur 6Play.







Maison à vendre du 13 avril 2024

Colette et Christian aspirent à retourner vivre sur leur île natale, la Martinique, où ils ont acheté une maison il y a quatre ans. Pour concrétiser ce rêve, ils doivent céder leur maison à Saint-Michel-sur-Orge, où leurs enfants ont grandi, car depuis leur retraite, ils ont du mal à supporter financièrement deux résidences. Stéphane Plaza mettra tout en œuvre pour accélérer la vente, tandis que Sophie Ferjani apportera une touche de modernité à la propriété.

À Saint-Gratien, dans le Val-d’Oise, Christelle et Didier vivent séparément depuis deux ans mais partagent toujours le même domicile avec leur fille Chloé. Pour chacun pouvoir investir dans un nouveau logement, ils doivent absolument vendre leur appartement. Stéphane Plaza les aidera à conclure la vente rapidement, et Aurélie Hémar repensera l’agencement et la décoration de ce T3.



