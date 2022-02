5 ( 2 )

« Menace sur Kermadec » : histoire et interprètes du téléfilm de France 2 ce soir, vendredi 4 février 2022. Un polar de Bruno Garcia à découvrir dès 21h10 sur la chaîne, en streaming vidéo, avant-première puis replay sur France.TV… Dans cet unitaire, un double assassinat va bouleverser un village paisible de Bretagne dans lequel il ne se passe généralement rien…







« Menace sur Kermadec » : l’histoire

Kermadec est un petit village de pêcheurs bien tranquille, sur la côte bretonne… Comme les gendarmes locaux aiment à le dire, « il ne se passe jamais rien ou presque, à Kermadec ». Du moins jusqu’à ce qu’on retrouve le brave instituteur du village jeté d’une falaise en pleine nuit et sa pauvre épouse cruellement assassinée chez elle à coups de poinçon. Pas de chance pour la capitaine Marie Bréguet, sur le point d’être mutée. Et alors que le niveau de menace sur Kermadec est à son comble, Marie croise la route d’un nouveau venu dans le village, le beau et mystérieux Franck Servigne. Celui-ci ne laisse pas Marie indifférente. Mais elle réalise que ce dernier est peut-être bien mêlé à ce double meurtre…

Interprètes et personnages

Claire Keim (Marie Bréguet)

David Kammenos (Franck Servigne)

Axel Mandron (Yassine Dijelli)

Samy Naceri (Sauveur),

Lilea Le Borgne (Lili Bréguet)

Maya Rose Binard (Nadia Kacem)

Evan Naroditzki (Wilson)

Johnny Montreuil (Benjamin)

Romain Benn (Zack Ribber)…

Avec la participation de Gaëtan Roussel.

La bande-annonce

Découvrez maintenant la bande-annonce de votre téléfilm…

