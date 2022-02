5 ( 4 )

« Symphonie pour la vie » du 4 février 2022 : les invités du Gala des Pièces jaunes aux Folies Gruss, ce soir sur France 3. La Compagnie Alexis Gruss a eu l’honneur d’accueillir France 3 pour le tournage de « Symphonie pour la vie ». Une soirée de gala en soutien à la Fondation des Hôpitaux et à l’opération Pièces jaunes que vous découvrirez ce soir dès 21h10 sur la chaîne ou en replay sur France.TV. Une soirée exceptionnelle qui nous sera présentée par Faustine Bollaert et Gautier Capuçon.







« Symphonie pour la vie » du 4 février 2022 : invités et artistes de ce soir

Dans le cadre magique des Folies Gruss, les artistes se sont réunis pour offrir aux téléspectateurs un gala exceptionnel en soutien à la Fondation des Hôpitaux et à l’opération Pièces jaunes.

C’est un spectacle unique que vous allez découvrir, présenté par Faustine Bollaert et Gautier Capuçon ! En effet, pour cette édition de Symphonie pour la vie, l’art équestre et la voltige s’ajoutent à la musique avec l’Orchestre Lamoureux, dirigé par 4 chefs de renommée internationale, et les plus grands noms du classique et de la variété.

Artistes et invités



Daniel Auteuil, Natalie Dessay, Karine Deshayes, Philippe Jaroussky, Marc Lavoine, Nolwenn Leroy, Les Itinérantes, Clara Luciani, Laurent Naouri, Ofenbach, Pascal Obispo, Florent Pagny, Nicola Sirkis, Tayc, Frank Braley, Hugues Borsarello, Gautier Capuçon, Nicolas Dautricourt, Jérôme Ducros, Thomas Enhco, Nemanja Radulovic, Alexandre Tharaud et l’Orchestre Lamoureux et l’Orchestre à l’école, sous les directions d’Yvan Cassar, Johanna Malangré, Ariane Matiakh, Adrien Perruchon.

La Compagnie Alexis Gruss a eu l’honneur d’accueillir @france3 pour le tournage de @symphoniepourlavie présidée par Brigitte Macron.@piecesjaunes @FaustineFB @GautierCapucon @3l3ctr0nLibr3

On se donne rendez vous le vendredi 4 février à 21.10 sur France 3 ! pic.twitter.com/QmWxve21W1 — Les Folies Gruss (@AlexisGruss) February 2, 2022

Extrait vidéo

Et pour vous convaincre définitivement de choisir France 3 ce soir, nous vous proposons un petit extrait vidéo. On y retrouve Florent Pagny reprendre son tube « Savoir aimer », accompagné du violoncelliste Gautier Capuçon.

Pour en voir plus, rendez-vous ce soir sur France 3 pour « Symphonie pour la vie » .

