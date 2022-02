Plus belle la vie : ce soir, l’autre vie de Manon (résumé + vidéo épisode 4470 PBLV du 4 février 2022)

5 ( 4 )

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4470 du vendredi 4 février 2022 – Manon a une vie compliquée dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, après s’être occupé du petit Raphaël, Manon rentre chez elle et subit sa seconde vie… Elle est menacée par des dealers !







Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4470

Manon est constamment sous pression chez elle. Rayan débarque avec son sbire Anh Hao, ils font comme chez eux, s’affalent sur le canapé, s’ouvrent des bières et demandent à Manon d’aller prendre la drogue cachée dans le placard. De son côté, Patrick a envie de tendre une main à Manon. Il lui apprend comment tenir le bébé et la rassure. Raphael se sent bien dans les bras de Manon qui est comme hypnotisée…



Bilal fait croire à Noé et Kilian qu’il sort avec une MILF. Ophélie vient chercher Bilal à la sortie du lycée pour son cours de conduite et le jeune homme invente que son chien est mort afin qu’Ophélie le prenne dans les bras devant ses camarades….

Le regard des élèves sur Mouss a changé. Ils respectent son autorité désormais et Jules ne veut même plus se faire offrir de café à la machine…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4470 du 4 février

