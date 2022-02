Patron Incognito du 4 février 2022 : ce soir, l’émission s’invite chez « Happy Cash »

5 ( 5 )

Patron Incognito du 4 février 2022. Ce soir à la télé, vous avez rendez-vous sur M6 pour un nouveau numéro inédit de « Patron Incognito ». Rendez-vous dès 21h10 sur M6 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur 6Play. Ce soir immersion dans les coulisses de l’enseigne « Happy Cash ».







Patron Incognito du 4 février 2022 : votre émission en quelques lignes

Si comme 60 % des Français vous avez déjà acheté un produit de seconde main, vous allez certainement être intéressés par cet épisode de Patron Incognito, tout neuf… mais où tout est d’occasion !

Avec 170 points de vente, Happy cash est aujourd’hui un des leaders du marché de l’occasion. L’enseigne vient de fusionner avec un autre grand groupe spécialisé et l’uniformisation du réseau est en cours. Pour cela, encore faut-il bien connaitre les atouts et inconvénients de chaque site. Pour faire les meilleurs choix pour son entreprise, Xavier Chopin va ainsi aller à la rencontre de ces nouveaux entrants qui proposent des services jusqu’alors inédits dans le groupe. Son ambition est simple : il veut rivaliser avec le secteur du neuf et devenir un acteur majeur de l’équipement de la maison !

Xavier Chopin se fera passer pour un ancien gagnant du concours Lépine, créateur spécialiste du recyclage. Un personnage un peu loufoque au look extravagant.



Notre Patron Incognito est à deux doigts de se faire démasquer par un prestataire 😲#PatronIncognito, vendredi à 21.10 pic.twitter.com/jlKOX2Q8sx — M6 (@M6) February 1, 2022

