Plus belle la vie : ce soir, Rochat va se marier ! (résumé + vidéo épisode 4471 PBLV du 7 février 2022)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4471 du lundi 7 février 2022 – Les colocs s’inquiètent au sujet de Rochat ce soir dans votre série de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, Sabrina craint qu’il ne veuille vendre l’appartement et qu’ils doivent donc partir… Mais Claude arrive et a une annonce à leur faire : il va se marier !







Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4471

La guerre des gangs a fait une nouvelle victime, un jeune homme qui appartenait au gang Rousseau, reconnaissable grâce à un tatouage spécifique. Il est urgent d’agir pour la police avant qu’il n’y ait d’autres victimes. Manon se rend encore une fois en retard chez les Nebout à cause de Rayan et Anh Hao : ils ont la rage car un des mecs du clan de Berre a tué un des leurs. De son côté, Babeth montre à Manon comment s’occuper du bébé…



Rochat est très préoccupé et a une annonce à faire à la coloc. Il veut se marier. L’heureuse élue s’appelle Malika, rencontrée il y a peu de temps sur internet. Malika a tout pour lui plaire, et en plus, ils partagent le même amour les reconstitutions historiques…

Emma doit partir pour le travail en Australie. Baptiste lui en veut de les abandonner une fois de plus…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4471 du 7 février

