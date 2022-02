5 ( 4 )

« Top Chef » du 16 février 2022 : la saison 13 débarque ce soir sur M6 ! Une saison pas comme les autres puisque c’est en effet une nouvelle ère qui s’ouvre dans l’histoire du concours : une seule limite pour les candidats cette année, leur imagination.







Publicité











Publicité





« Top Chef » saison 13 : les nouveautés

Après 12 saisons, “Top Chef” est devenu une véritable institution dans le monde de la gastronomie. C’est aujourd’hui un concours d’excellence pleinement reconnu par les professionnels.

Pour cette 13e saison, une nouvelle ère s’ouvre dans l’histoire du concours : une seule limite pour les candidats cette année, leur imagination. Les 15 candidats de cette nouvelle saison ont tous des personnalités incroyables. Talentueux, ils vont relever des défis inédits grâce à leur capacité à inventer des plats toujours plus surprenants.

Car dans ces cuisines devenues un haut lieu de la scène culinaire, les chefs les plus créatifs du monde vont venir partager leur univers, à l’image de Pia Léone, meilleure femme cheffe du monde 2021, Clare Smyth*** meilleure femme cheffe du monde 2018, Dominique Crenn*** meilleure femme cheffe du monde 2016, Massimo Bottura*** élu chef du meilleur restaurant du monde en 2016 et 2018, ou encore Dominique Ansel meilleur chef pâtissier du monde en 2017, ils viendront chaque semaine challenger les participants sur le thème qui a fait leur renommée.



Publicité





Et cette année, pour aider les candidats à relever ces défis incroyables, un nouveau juré fait son entrée dans le concours, Glenn Viel, le plus jeune Chef 3 étoiles de France, rejoint le prestigieux jury déjà composé de Hélène Darroze, Philippe Etchebest et Paul Pairet. Ce chef prodige aux multiples inspirations, est aujourd’hui installé en Provence et à la tête du restaurant 3 étoiles “L’Oustau de Baumanière”. Élu “Chef de l’année 2020” par ses pairs, il a également reçu avec ses équipes, le prix de la “Gastronomie Durable” en janvier 2020, décerné par le Guide Michelin. En permanence dans la recherche et l’innovation, il mettra sa créativité et son expérience au service des candidats.

« Top Chef » du 16 février 2022 : ce soir

La 13e saison de Top Chef est officiellement lancée. Et cette année, Glenn Viel, le plus jeune Chef 3 étoiles de France, rejoint le prestigieux jury déjà composé de Hélène Darroze, Philippe Etchebest et Paul Pairet.

En permanence dans la recherche et l’innovation, il va mettre sa créativité et son expérience au service des candidats. Cette nouvelle saison s’annonce donc riche en émotion pour les 14 premiers candidats qui s’apprêtent à découvrir les cuisines mythiques du plus prestigieux concours de cuisine.

Divisés en deux groupes, les candidats vont devoir se surpasser dans deux épreuves distinctes : réaliser un plat libre sucré étonnant et surprendre le jury avec un plat salé.

À la fin de ces épreuves, chaque chef choisira le candidat qu’il préfère pour intégrer sa brigade… Les candidats qui ne seront pas retenus devront s’affronter lors de l’épreuve de la dernière chance pour tenter de gagner leur place dans le concours…

"Ce que je peux apporter à des jeunes comme ça, c'est ma plus belle récompense"#TopChef, mercredi à 21.10 pic.twitter.com/2kwoGRuyJs — M6 (@M6) February 14, 2022

Une compétition bienveillante, l’invitation de génies de la gastronomie, des candidats hauts en couleurs… “TOP CHEF” revient ce soir sur M6 et en replay sur 6PLAY

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note