« Victoires de la Musique 2022 » : tous les nommés, découvrez le palmarès complet ce soir sur France 2

5 ( 4 )

Les « Victoires de la Musique 2022 » c’est ce soir, vendredi 11 février 2022, sur France 2 et France Inter. Pour en découvrir le palmarès, rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo et replay sur France.TV. Cette 37ème édition sera présidée par Stromae et animée par Olivier Minne et Laury Thilleman en direct de la Seine Musicale de Paris.







Publicité











Publicité





« Victoires de la musique 2022 » : les nommés

Artiste masculin

Julien Doré

Feu! Chatterton

OrelSan

Artiste féminine



Publicité





Juliette Armanet

Hoshi

Clara Luciani

Révélation masculine

chien noir

Myd

Terrenoire

Révélation féminine

L’Impératrice

Barbara Pravi

Silly Boy Blue

Album de l’année

« Brûler le feu » – Juliette Armanet

« Civilisation » – OrelSan

« Coeur » – Clara Luciani

« Géographie du vide » – Hubert-Félix Thiéfaine

« Palais d’argile » – Feu! Chatterton

Chanson originale (vote du public)

« Bruxelles je t’aime » – Angèle –

« Le dernier jour du disco » – Juliette Armanet

« L’odeur de l’essence » – OrelSan

« Monde nouveau » – Feu! Chatterton

« Respire encore » – Clara Luciani

Concert (vote du public)

Hervé – « Hyper live »

Production : Romance Musique

Ben Mazué – « Paradis »

Production : Furax

Woodkid

Production : Junzi Arts

Création audiovisuelle (vote du public)

« Bruxelles je t’aime » – Angèle

Réalisateurs : Julien Malègue & Antoine Mayet

« Le reste » – Clara Luciani

Réalisateur : Alice Rosati

« Montre jamais ça à personne » – OrelSan

Réalisateurs : Clément Cotentin & Christophe Offenstei

Albums les plus streamés (les deux seront récompensés)

« JVLIVS II’ de SCH

« Aya » de Aya Nakamura

Place à la grande soirée des #Victoires2022 ce vendredi à 21h10 en direct de @LaSeineMusicale. Événement : @Stromae présidera cette 37e édition ! Retrouvez dans ce thread la liste des artistes nommés cette année 👇 pic.twitter.com/N7DWD28PFo — France 2 (@France2tv) February 10, 2022

Place à la grande soirée des « Victoires de la Musique 2022 » ce soir dès 21h10 en direct sur France 2, France Inter et France.TV

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note