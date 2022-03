« Affaire conclue » du 29 mars 2022 : ce soir sur France 2, on remonte « encore » le temps !

5 ( 4 )

« Affaire conclue » du 29 mars 2022. Nouveau prime pour les équipes d’« Affaire Conclue » ce soir sur France 2 dès 21h10 et en streaming vidéo puis replay sur France.TV. Mais ce soir Sophie Davant et toute l’équipe d’« Affaire conclue » vont remonter le temps grâce à des objets toujours plus incroyables !







Publicité











Publicité





« Affaire conclue » du 29 mars 2022 : au programme ce soir

Sophie Davant et nos commissaires-priseurs — Harold Hessel, Énora Alix, Yves Cosquéric, Delphine Fremaux-Lejeune — vous feront découvrir les secrets que renferment les objets mis en vente. Chaque objet présenté dans l’émission sera une porte d’entrée vers un voyage dans le temps.

Les objets seront expertisés par deux de nos commissaires-priseurs et mis en scène dans un décor d’époque différent selon plusieurs thématiques :

Salon années 30 — Cuisine années 60 — Chambre ado 90 — Quai de gare années 50 — Salon d’inspiration asiatique fin 19e , mais aussi le salon le demain avec les objets du futur



Publicité





Quoi de mieux pour se plonger dans une période de l’histoire que de découvrir la mode de l’époque, la décoration et les objets qui la composent…

Un vrai voyage dans le temps !

Nos 9 acheteurs prendront place à tour de rôle en salle des ventes pour tenter de s’offrir les biens présentés.

Nouveauté : deux acheteurs regarderont la vente depuis notre salon de visionnage. L’un des deux marchands pourra s’il le souhaite buzzer et enchérir en salle des ventes pour remporter l’objet. Mais il ne pourra le faire qu’une seule fois !

Nous découvrirons à la fin des enchères de l’objet si celui-ci a été remporté en salle des ventes ou par un de nos 2 acheteurs mystères. Arriveront-ils à anticiper le montant final et à remporter la vente ?

En vente, ce soir : un dessin original à la craie de Keith Haring, un magnifique et imposant lustre Lalique Arts déco modèle « Normandie », une sculpture en bronze de fennec signé Edouard-Marcel Sandoz, des malles de voyages Goyard ayant appartenu à la famille royale britannique, une statue taille réelle de Son Goku, héros du dessin animé Dragon Ball, et, pour la première fois sur un plateau télé, un NFT, un « objet numérique » dont la propriété est traçable, et plein d’autres surprises que l’on ne voit que sur Affaire conclue…

Alors quel objet aura le plus de succès ?

Des records de vente seront-ils battus ?

Qui de nos fidèles acheteurs — Diane Chatelet, Damien Tison, Aurore Morisse, Clément Anger, Marie de Sordet, Paul Azzopardi, Anne-Catherine Verwaerde, Stéphane Vanhandenhoven et Caroline Margeridon — renchérira le plus et remportera la mise ?

AFFAIRE CONCLUE : SPÉCIALE COLLECTIONNEURS

Juste derrière ce prime exceptionnel et pour la cinquième fois, Sophie Davant et Harold Hessel poursuivront leur voyage, dans toute la France, chez d’incroyables collectionneurs.

Ils découvriront, ensemble, des passionnés qui amassent pour leur plus grand plaisir.

Du nord au sud et d’est en ouest, les rencontres seront plus étonnantes les unes que les autres.

Ils iront à la rencontre d’un collectionneur de :

Boules d’escalier à Bruxelles

Cartes postales à Antibes

Vélos à Saint-Florent-sur-Cher

Céramiques à Béziers

l’Univers du chat à Chancelade

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note