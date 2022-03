Demain nous appartient spoiler : Samuel et Victoire surprennent Benjamin et Alma (VIDEO)

4 ( 4 )

Demain nous appartient spoiler, résumé à l’avance vidéo – Alors qu’un couple improbable va se former cette semaine dans votre série « Demain nous appartient », Samuel et Victoire vont être très surpris en les voyant…







Publicité





Et pour cause, en arrivant au Spoon, Samuel et Victoire surprennent Benjamin et Alma !







Publicité





Forcément ! Quant on décide d’aller déjeuner dans l’endroit le plus fréquenté de Sète, il y a des risques de croiser ceux que l’on n’a pas envie de voir. CQFD ! Alma et Benjamin ont décidé d’aller déjeuner au Spoon… Et Bam ! Victoire et Samuel également.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoilers : Chloé agressée, Raphaëlle amoureuse, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 28 mars au 1er avril)



Publicité





Demain nous appartient Alma et Benjamin se font griller

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note