« Face à face » du 29 mars 2022 : deux épisodes ce soir sur France 3

« Face à face » du 29 mars 2022. Nouveaux épisodes pour la nouvelle série policière de France 3, excellence pyrénéenne de la série au Festival de Luchon 2022. Dans les rôles principaux Claire Borotra, Constance Gay et Pascal Demolon.







Rappel de l’histoire

Justine Rameau, juge d’instruction, et Vanessa Tancelin, commandante du SRPJ de Strasbourg, ne se connaissent pas. Méthodes, caractère, objectifs : tout les oppose. Pourtant, elles vont devoir travailler et vivre ensemble… À la mort de leur père, elles se découvrent demi-sœurs et colocs. À travers des enquêtes au cœur de l’actualité va se jouer ce face-à-face.

Casting : interprètes et personnages

Claire Borotra (Justine Rameau), Constance Gay (Vanessa Tancelin), Pascal Demolon (Alain Rameau), Marc Ruchmann (Gregory Kieffer), Clémentine Justine (Claire Sorel), Emma Ninucci (Margaux Rameau), Cathy Dingler-Bernecker (Christine Dore), Philypa Phoenix (Élodie Roulier), Clément Aubert (Marty)…

« Face à face » du 29 mars 2022

Épisode 5 : Dans l’intérêt de l’enfant

Une alerte enlèvement mettant policiers et juges sur les dents est mise en place pour retrouver Victor, 3 ans. Mais l’enquête démontre que l’enfant était sans doute maltraité et que la mère qui a accouché de l’enfant n’est pas sa mère biologique. Les parents biologiques sont-ils les kidnappeurs ? À qui la justice peut-elle confier la garde du petit garçon, ramené indemne mais sans explication, au commissariat ? La clé de cette affaire réside sans doute dans ce qu’il s’est passé lors de cette PMA illégale en Belgique à laquelle ont recouru Marianne et Alexis pour avoir cet enfant…



Épisode 6 : Collatéral

Maître Alexandre Baranès, jeune ténor du barreau de Strasbourg, échappe de peu à une tentative de meurtre. Police et justice sont vite convaincues que l’origine de cette tentative d’assassinat se trouve dans les affaires du sulfureux avocat. Mais comment fouiller dans des dossiers et des affaires protégés par le secret professionnel ?

Votre série « Face à face » avec Claire Borotra, Constance Gay, Pascal Demolon et Marc Ruchmann revient ce soir sur France 3 dès 21h10 ou en replay sur France.TV

