Affaire conclue du 10 janvier : ce soir sur France 2, les objets cultes du XXème siècle

Affaire conclue du 10 janvier 2023 – Ce soir, Sophie Davant et l’équipe d’Affaire conclue sont de retour en prime sur France 2. Ils vous proposent de retracer l’histoire du XXe siècle grâce à des objets iconiques ou familiers. À travers leurs formes et leurs usages, ces objets témoignent des évolutions de la société française et sont les témoins des souvenirs qui nous lient…







A suivre sur France 2 dès 21h10 et en streaming vidéo puis replay sur France.TV.







Affaire conclue du 10 janvier 2023 : au programme ce soir

Pour faire revivre chacun des objets présentés, Sophie Davant et les commissaires-priseurs, Harold Hessel, Enora Alix, Delphine Fremaux-Lejeune et Yves Cosquéric seront en costume d’époque et évolueront dans des décors dédiés représentant chacun une décennie avec ses caractéristiques. Chaque décor et costume ont été minutieusement travaillé pour coller au plus proche aux années qu’ils représentent. Une véritable immersion dans le passé qui sera complétée pour la première fois par des images d’archives pour un décryptage et une compréhension plus complète du siècle dernier.

Les objets présentés seront ensuite expertisés et vendus aux enchères.



De 1900 aux années 1990, chacun des objets dévoilés réservera une histoire surprenante qui raconte la vie quotidienne des Français, tels une affiche de Sarah Bernhardt par Alphonse Mucha, une coiffeuse Majorelle, un Bussophone de la maison Bonzini, une Jeep Willys de la Seconde Guerre mondiale, une robe d’Édith Piaf, un des premiers modèles de frigidaires commercialisés en France, mais aussi une sphère d’isolement inspirée de la conquête spatiale, une étagère Carlton, une compression du sculpteur français César, un fauteuil du designer japonais Shiro Kuramata ou encore une carte Pokémon première édition !

Vous retrouverez les 7 acheteurs habituels d’Affaire conclue : Aurore Morisse, Caroline Margeridon, Clément Anger, Damien Tison, Anne-Catherine Verwaerde, Marie du Sordet et Stéphane Vanhandenhoven. Ils seront rejoints par 7 nouveaux acheteurs spécialement présents pour l’émission ! Amateurs, passionnés ou experts dans un courant artistique ou un type d’objet, Christine, Pascal, Morgan, Laurent, Sébastien, Stève et Nasser ont le goût du challenge et livreront bataille lors de ces enchères qui s’annoncent redoutables…

Que vous réserve ce prime d’Affaire conclue dédié à l’histoire du XXe siècle ? Quel objet aura le plus de succès ? Qui parmi les acheteurs habituels ou les nouveaux acheteurs l’emportera ? Un autre record de vente sera-t-il atteint ? Pour le savoir, rendez-vous le 10 janvier à 21.10 sur France 2 !

Et à 23h35, « AFFAIRE CONCLUE », SPÉCIALE COLLECTIONNEUR

À suivre, juste après ce prime, Sophie Davant et Harold Hessel poursuivront leur visite chez des collectionneurs qui ne souhaitent surtout pas vendre leurs trésors, mais plutôt enrichir leurs collections. En France, plus de 39 % de la population collectionne. Le duo d’acolytes parcourra la France et ira jusqu’en Belgique à la rencontre de passionnés.

À Bruxelles, André a constitué l’une des plus importantes collections mondiales de planches de bandes dessinées tandis qu’à Saint-Malo Laëtitia collectionne les objets en plastique des années 1950 à 1970. Au château de Vendeuvre, Elyane et Alexandre possèdent une collection familiale unique au monde de 700 petits meubles de maîtrise d’époque et de milliers d’objets lilliputiens. À Cazes-Mondenard, dans le Tarn-et-Garonne, Yvan détient 130 corbillards hippomobiles. Enfin, à Sainte-Eulalie-d’Olt dans l’Aveyron, Michelle accueillera notre duo à la Maison de la chouette où plus de 6 000 d’entre elles sont rassemblées !

