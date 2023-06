Affaire conclue du 20 juin : ce soir sur France 2, les trésors d’Arras et Toulouse

Affaire conclue du 20 juin 2023 – Ce soir, Sophie Davant et l’équipe d’Affaire conclue sont de retour en prime sur France 2. Ils vous proposent une spéciale régions sur la trace des trésors d’Arras et Toulouse.







A suivre sur France 2 dès 21h10 et en streaming vidéo puis replay sur France.TV.







Affaire conclue du 20 juin 2023 : au programme ce soir

Ce soir, Sophie Davant et nos experts se déplacent dans votre ville à la recherche de la perle rare. Après avoir découvert et mis en lumière un certain nombre de trésors à Brest et à Nancy, l’équipe d’Affaire Conclue continue sa quête en région dans les Hauts de France et en Occitanie.

C’est d’abord à l’hôtel de ville d’Arras puis à la Cité de l’Espace de Toulouse qu’Affaire Conclue a posé ses caméras, le temps d’une journée d’expertises gratuites pour tenter de découvrir des trésors oubliés.



Vous avez tous, chez vous, des objets que vous aimez et que vous estimez remarquables ! Des objets que vous voyez depuis toujours sans savoir s’ils sont précieux ou non ! Des objets dont vous ignorez parfois la provenance, l’utilité et la valeur ! Des objets qui possèdent une histoire familiale qui se transmet de génération en génération ! S’agit-il de trésor ?

Tableau signé Clémentine-Hélène Dufau – un buste « Ophélie » en biscuit et bronze de Maurice Bouval acheté en vide grenier 50€ – un plat en céramique Zsolnay chiné 150€ expertisé plusieurs milliers d’euros – un vase représentant les disciplines olympiques (escrime – équitation – la pelote basque – les barres parallèles) de la manufacture de Sèvres en porcelaine – JO 1924

Pour le savoir, nos commissaires-priseurs vont expertisés plus de 1000 objets afin de trouver les plus précieux à rapporter à Paris dans notre salle des ventes. C’est là, que 14 acheteurs vont s’affronter. D’un côté, nos acheteurs historiques de l’autre sept antiquaires venus de la France entière. Une concurrence qui donnera lieu à d’intenses batailles d’enchères pour le plus grand plaisir de nos vendeurs !

Alors qui de Arras ou Toulouse cache le plus beau trésor ? Qui du nord ou du sud va faire trembler la salle des ventes et ces 14 acheteurs ?