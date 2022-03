4 ( 4 )

Audiences TV prime 26 mars 2022 : « Le canal des secrets » petit leader devant « The Voice » puissant sur cibles. Hier soir, et malgré son statut de rediffusion, victoire de France 3 avec son téléfilm « Le canal des secrets » vu ou revu par 3.93 millions de téléspectateurs soit 21.3% des téléspectateurs.







Audiences TV prime 26 mars 2022 : autres chaînes

« The Voice » suit de très près avec la fin des auditions à l’aveugle. 3.82 millions de fidèles et 20.1% de part d’audience en moyenne mais de très grosses performances sur cibles et une place de leader auprès des 15-24 ans (36%) ou des femmes de moins de 50 ans responsables des achats (31%).

#Audiences

Belles perf en ↗️ pour #TheVoice @nikosaliagas

📌3,6M tvsp

Large #Leadership auprès des cibles principales avec en moy

✅ 31% PDA FRDA-50A↗️

✅ 27% PDA 25-49A↗️

✅ 31% PDA 4-14A↗️

✅ 36% PDA 15-24A↗️

✅ 33% PDA 15-34A↗️

➡️RDV Samedi pro pour les Battles

⏯️@MYTF1 pic.twitter.com/JpHwzkx7wI — TF1 Pro (@TF1Pro) March 27, 2022



France 2 complète le podium avec sa soirée spéciale Sidaction. Ainsi l’émission « 40 ans de chansons de Céline Dion » présentée par Vincent Niclo a réuni 1.92 million de personnes soit 10.4% des téléspectateurs.

M6 suit sans briller avec le final de la saison 4 et le le début de la saison 5 de « MacGyver ». A peine 1.33 million de fans et 7.3% de part de marché.

France 5 complète le top 5 avec son magazine « Echappées belles ». Hier soir le voyage en Martinique avec la Chef Anto a fait saliver 866.000 Français (pda 4.6%).

