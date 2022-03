« Zone Interdite » du 6 mars 2022 : au sommaire ce soir sur M6 « Alzheimer : cette maladie qui nous touche tous »

5 ( 4 )

« Zone Interdite » du dimanche 6 mars 2022. Ce soir, retrouvez un nouveau numéro inédit du magazine « Zone Interdite ». Rendez-vous dès 21h10 sur M6 ou sur 6Play pour le replay. Et c’est Ophélie Meunier qui en assurera la présentation.







Publicité











Publicité





« Zone Interdite » du 6 mars 2022 : sommaire et reportages de ce soir

« Alzheimer : cette maladie qui nous touche tous »

Près d’un million de personnes en France oublient peu à peu qui elles sont. Elles sont atteintes de la maladie d’Alzheimer. Malgré les récentes avancées de la recherche, il n’existe encore aucun traitement. Alzheimer fait peur, au point d’être devenue la deuxième maladie la plus crainte des Français, après le cancer. Pourtant, il existe des soins et des aménagements innovants, capables d’inhiber ses symptômes et de ralentir sa progression.

Dans l’Est, à Belfort (Territoire de Belfort), Sylvie apprend à vivre avec la maladie qui lui a été diagnostiquée alors qu’elle n’avait que 49 ans. Mémos collés un peu partout dans la maison, innombrables alarmes pour ne pas oublier de manger ou de boire… Ils sont des dizaines de milliers chaque année à devoir accepter ce diagnostic précoce, particulièrement injuste.

Car l’âge moyen de la détection d’Alzheimer est de 73 ans. À Beauvais dans l’Oise, nous avons suivi durant plusieurs mois le travail des médecins et des soignants qui encadrent et accompagnent les malades au quotidien. En particulier dans une aile de l’hôpital baptisée pôle bleu, où vivent ceux qui présentent des troubles graves. Avec le vieillissement de la population, le nombre de malades doublera pour atteindre les deux millions d’ici 2050.

Aujourd’hui, un Français sur deux a dans son entourage un malade d’Alzheimer. À Cahors, dans le Lot, Marie et Aude tentent peu à peu de faire prendre conscience à leur mère de son état : Marie-Christine a 69 ans, elle était professeur d’université. Ses filles ont tout organisé pour qu’elle puisse rester le plus longtemps possible chez elle. À Marseille (Bouches-du-Rhône), Eva s’apprête à se marier. Sa famille met tout en œuvre pour que Monique, sa grand-mère adorée, atteinte d’une forme fulgurante de la maladie, puisse assister à la fête.



Publicité





Dans le Sud-Ouest, à Dax (Landes), une structure expérimentale unique en France, le « village Alzheimer », propose une prise en charge innovante. Les soignants ne portent pas de blouse blanche et les résidents vivent dans des maisons de plain-pied, à quatre ou cinq, sans portes fermées, comme s’ils étaient toujours chez eux.

En France, on estime à 33 000 le nombre de personnes touchées par la maladie d'Alzheimer avant l’âge de 60 ans. C'est le cas de Sylvie, qui a dû accepter ce diagnostic alors qu'elle n'avait que 49 ans. Dimanche à 21.10 dans #ZoneInterdite pic.twitter.com/DXRPS3iVLQ — M6 (@M6) March 4, 2022

Malades, proches, soignants, aidants… les équipes de « Zone Interdite » ont suivi ceux qui se battent contre ce mal du siècle.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note