Demain nous appartient du 22 mars : Léa s’introduit chez Bart (résumé + vidéo épisode 1147 en avance)

Demain nous appartient du 22 mars 2022, résumé en avance et vidéo de l’épisode 1147 de DNA – Léa continue son enquête et s’introduit chez Bart et Louise ce soir dans votre feuilleton de TF1 « Demain nous appartient ». Louise la retrouve dans leur jardin, Léa prétexte être leur nouvelle voisine… Bart s’inquiète et prévient les autres.







Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Demain nous appartient – résumé de l’épisode 1147



Léa Courcelles rode autour de chez Bart et Louise. Elle prétexte être leur nouvelle voisine et avoir reçu leur courrier par erreur dans sa boite aux lettres. Mais sa présence inquiète beaucoup Bart qui prévient immédiatement le groupe d’anciens élèves du lycée.

L’enquête menée par Léa soulève questions et inquiétudes. Nathan n’est pas au bout de ses surprises. Cédric fait de ses enfants sa priorité. Les nerfs de Samuel sont en train de lâcher.

Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 1147 du 22 mars 2022

Si la vidéo ne se lance pas ou est indisponible, retrouvez là sur myTF1 en cliquant ici

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.

