Un si grand soleil en avance : Elisabeth manque de confiance (résumé + vidéo épisode n°865 du 22 mars 2022)

5 ( 1 )

Un si grand soleil du 22 mars en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Elisabeth a une terrible prise de conscience ce soir dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil ». En effet, en ayant failli perdre Arthur, Elisabeth réalise que son problème, c’est qu’elle n’arrive plus à faire confiance à personne…







Publicité





Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et dès maintenant en replay streaming gratuit sur France.TV

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil : France 2 va stopper la diffusion !







Publicité





Un si grand soleil résumé de l’épisode 865



Publicité





Elisabeth est désemparée. Elle réalise qu’elle a failli perdre son petit fils. Et pour cause, depuis son histoire avec Hugues, elle n’arrive plus à faire confiance aux gens qui s’approchent de sa famille…. En larmes, elle se confie à Alain.

Tandis qu’Anissa voit les choses sous un nouveau jour, Claire est pleine de ressources pour aider une amie. Quant à Alain, il se sent dépassé par les événements. Et Elisabeth sera-t-elle capable de se remettre en question ?

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 22 mars

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note