Ici tout commence spoilers : Deva expulsée, le secret de Tom, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 14 au 18 mars)

Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 14 au 18 mars 2022 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre série quotidienne « Ici tout commence » ? En ce début de week-end, si vous avez hâte d’en savoir plus, c’est le moment puisqu’on vous dévoile ce qui vous attend la semaine prochaine. En effet, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







On peut vous dire que la semaine va être marquée par l’expulsion de Deva.







En effet, la vérité éclate et Deva doit assumer. La police l’arrête et la mère d’Eliott lui annonce qu’elle va être expulsée…

De son côté, Tom cache un gros secret. Il entretient une relation amoureuse avec Florence Guibert ! Leur histoire a commencé à Paris et alors qu’il découvre qu’elle la rejoint, Tom préfère cacher la vérité… Florence ne comprend pas. Solal découvre la vérité et décide de le dire à Ambre…



Voici les spoilers de « Ici tout commence » pour la semaine du 14 au 18 mars 2022

Lundi 14 mars (épisode 356) : Lionel confronte Souleymane à propos de la décision de Deva. Il lui doit la vérité. Teyssier est en proie aux doutes concernant le menu de Pâques. Achille fait une annonce importante à Jasmine.

Mardi 15 mars (épisode 357) : Le compte à rebours est lancé pour Deva… Zacharie demande à ses élèves de concilier l’inconciliable. Hors de l’institut, Tom retrouve quelqu’un qui lui est cher.

Mercredi 16 mars (épisode 358) : Souleymane met sa santé en danger pour sauver Deva. En salle, Enzo dépasse les bornes avec un client. Tom tente de rassurer celle qu’il aime.

Jeudi 17 mars (épisode 359) : Julia fait face à un nouveau dilemme. Solal fait de désagréables révélations à une proche de Tom. Les expérimentations culinaires d’Enzo ont des conséquences inattendues.

Vendredi 18 mars (épisode 360) : Julia intervient alors que les vies de Souleymane et Eliott sont en danger. Claire contrecarre malgré elle les plans de Teyssier. De son côté, Clotilde est ébranlée par une annonce de Joachim.

VIDEO bande-annonce de « Ici tout commence » du 14 au 18 mars 2022

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

