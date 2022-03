« Je te promets » du 7 mars 2022 : les deux derniers épisodes ce soir sur TF1 (final saison 2)

5 ( 4 )

« Je te promets » du 7 mars 2022. Le « This Is Us » français est de retour ce soir sur TF1 mais c’est l’heure du final de la 2ème saison. Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne puis en replay sur MYTF1 pour les deux derniers épisodes.







« Je te promets » du 7 mars 2022 : les deux derniers épisodes

Deux fléaux s’abattent sur la famille Gallo : la varicelle et la venue de la mère de Florence à la maison. Mica veut se réconcilier avec Florence, mais il ne supporte pas la présence de José. Mais ce dernier lui révèle un secret sur Paul. Aidée par Mélodie, Maud tente de trouver la robe de mariage parfaite, non sans mal. Agnès et Mathis recueillent Rose et sa mère, mais cette dernière finit par s’enfuir, laissant sa fille derrière elle.

Dans le passé, Amidou se fait arrêter pour possession de drogue et doit faire face au juge. C’est le grand jour pour Maud qui se marie et c’est Mica qui doit gérer l’organisation… et la panique de Maud ! Elle est angoissée à l’idée de se marier sans son père, loin de ce qu’elle avait rêvé. Mathis découvre une lettre que lui a laissé Amidou et prend une grande décision avec Agnès.



« Je te promets » tire sa révérence ce soir sur TF1. Peut-on espérer un sursaut d’audience pour ce final ?

