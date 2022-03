5 ( 3 )

Qui se cache derrière la nouvelle étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » ? Laurent éliminé ? Voilà les deux questions que vous vous posez peut-être en ce jeudi 17 mars 2022. L’élimination de Laurent parce que comme tout maître de midi, il commence à en agacer plus d’un; l’étoile mystérieuse parce que la précédente a été trouvée hier.







Publicité











Publicité





Laurent éliminé ?

Commençons par Laurent qui, comme tous les maîtres de midi qui restent un bon moment dans le jeu, commence à avoir de nombreux détracteurs. Malheureusement pour eux, il est toujours dans la course. Il a encore gagné aujourd’hui. Victoire à 3.000 € dont 1.500 sont venus s’ajouter à sa cagnotte qui atteint l’incroyable somme de 294 007 €.

Demain il jouera pour une 65ème participation. Et on peut d’ores et déjà vous dire que c’est loin d’être fini pour lui !!



Publicité





Qui se cache derrière la nouvelle étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » ?

Hier soir, Laurent a trouvé la précédente étoile mystérieuse derrière laquelle se cachait Claire Keim ! Vous n’y étiez pas ? Replay et explications des indices en cliquant ICI.

C’est donc tout naturellement, et comme le veut le principe du jeu, qu’une nouvelle étoile a été proposée aujourd’hui. Et pour l’instant on a juste une image de fond qui servira de base à cette nouvelle étoile de midi. On voit simplement une rue. Où se situe t-elle ? Telle est la question….







Publicité





En attendant il ne s’agit pas de Joe Dassin, premier nom proposé aujourd’hui par Laurent.

Les 12 coups de midi vidéo replay du jeudi 17 mars 2022

Si vous avez loupé l’émission du jour, voici de quoi vous rattraper avec la vidéo replay de l’émission de ce jeudi 17 mars 2022.

Retrouvez les 12 coups de midi tous les jours à partir de 12 heures sur TF1 puis en replay sur MYTF1.. Laurent rajoutera t-il une 4ème étoile à son palmarès ? Sera t-il éliminé avant de pouvoir le faire ?

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note