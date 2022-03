Plus belle la vie : un acteur phare parle de son départ

4.4 ( 7 )

Alors que l’avenir de la série « Plus belle la vie » est incertain, un acteur phare a évoqué son départ du feuilleton quotidien de France 3. Il s’agit de Bryan Trésor, alias Baptiste.







Dans une interview pour Télé Star, Bryan Trésor annonce que si son personnage de Baptiste venait à se séparer d’Emma, il quitterait « Plus belle la vie » !







En effet, l’acteur se dit très proche de Pauline Bression, qui incarne Emma, et il affirme qu’il ne verrait plus d’interêt à jouer dans PBLV sans elle.

Et alors qu’Emma s’est encore absentée et que Baptiste craque pour Justine, on peut dire que leur couple est plus que jamais en danger… Reste à savoir ce que les scénaristes leur réservent et s’ils entendront l’appel de Bryan Trésor.



« On a créé quelque chose ensemble, il y a une magie qui existe quand on est ensemble sur les plateaux. (…) Si je viens, c’est pour me faire plaisir et c’est le cas ainsi. J’ai envie de continuer à me faire plaisir avec elle. Si Pauline quitte l’aventure ou si on ne joue plus ensemble, je ne vois pas l’intérêt » a déclaré l’acteur, qui incarne Baptiste Riva-Marci depuis août 2014.

« Je ne pense pas que l’idylle entre Baptiste et Justine s’inscrive dans le temps. Et franchement, je ne l’espère pas car mon but est de continuer à jouer avec Pauline, sans quoi je ne trouverais plus grand intérêt à faire des allers et retours jusqu’à Marseille »

