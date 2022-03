« Top Chef » du 30 mars 2022 : ce soir, c’est la guerre des restos sur M6

5 ( 3 )

« Top Chef » du 30 mars 2022. Ce soir sur M6, 7ème épisode de la nouvelle saison de « Top Chef » sur M6. Rendez-vous à partir de 21h10 sur M6 ou en streaming vidéo puis replay sur 6PLAY. Qui sera éliminé ce soir ? Quel chef perdra un membre de sa brigade ? Réponse dans quelques heures à peine sur M6.







« Top Chef » du 30 mars 2022 : épreuves de ce soir

Les candidats vont se rendre en région parisienne, à Saint-Maur-des-Fossés, pour travailler en équipe pendant 48h afin de réaliser le rêve de tout cuisinier : imaginer et concevoir leur propre restaurant. Et cette guerre des restos s’annonce épique : cette année les candidats vont devoir redoubler d’effort pour proposer des concepts forts, puisque les chefs veulent du jamais vu ! Plus que jamais, ils vont devoir abattre un travail titanesque et faire preuve de créativité et d’imagination tant pour la décoration que pour leur menu. Leur but : séduire François-Régis Gaudry, le célèbre critique culinaire.

Au bout des 48h d’épreuve et à l’issue de son passage devant les établissements, François-Régis Gaudry va sélectionner les deux restaurants dans lesquels il souhaite aller dîner : une équipe fermera donc définitivement ses portes sans pouvoir être dégustée… Et parce que c’est désormais une réalité pour de nombreux restaurateurs, les candidats vont devoir décliner à nouveau leur menu pour une version en livraison ; ils seront donc jugés non seulement en salle mais aussi à domicile !

Alors, quelle équipe va avoir la possibilité d’ouvrir les portes de son restaurant et servir son menu sur place et en livraison ? Quelle équipe va remporter cette 13e guerre des restos ?



La bande-annonce

On termine comme toujours ou presque par les images. Découvrez un extrait vidéo marquant puisqu’un candidat va griller toute son équipe…

"Incroyable !"

Sébastien grille toute son équipe pendant le choix des restaurants… 🥲#TopChef, mercredi à 21.10 pic.twitter.com/oq4iw8O9ED — M6 (@M6) March 28, 2022

Une compétition bienveillante, l’invitation de génies de la gastronomie, des candidats hauts en couleurs… “TOP CHEF” revient ce soir sur M6 et en replay sur 6PLAY

