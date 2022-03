Un si grand soleil en avance : Anissa en garde à vue (résumé + vidéo épisode n°862 du 16 mars 2022)

5 ( 1 )

Un si grand soleil du 16 mars en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Les choses vont mal tourner pour Anissa ce soir dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, alors que Léo est mort, la police vient arrêter Anissa et la placer en garde à vue !







Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et dès maintenant en replay streaming gratuit sur France.TV

Un si grand soleil résumé de l’épisode 861



Ludo remonte le moral d’Anissa, il lui a préparé son repas préféré. Mais ça sonne à la porte, c’est la police. Anissa est placée en garde à vue dans le cadre de l’enquête sur la mort de Léo !

Alors qu’Elisabeth fait une sinistre découverte en rentrant de week-end, Alain prône la prudence et la modération.

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 16 mars

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

