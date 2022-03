Un si grand soleil en avance : Inès prête à travailler pour Alix (résumé + vidéo épisode n°866 du 23 mars 2022)

5 ( 4 )

Un si grand soleil du 23 mars en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Elisabeth a une terrible prise de conscience ce soir dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil ». En effet, en ayant failli perdre Arthur, Elisabeth réalise que son problème, c’est qu’elle n’arrive plus à faire confiance à personne…







Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et dès maintenant en replay streaming gratuit sur France.TV

Un si grand soleil résumé de l’épisode 865



Inès annonce à Gary qu’elle a trouvé un job ! Elle va devenir serveuse pour le Senso, le club que va ouvrir Virgile avec Alix. Mais Inès est loin d’imaginer comment Alix imagine le boulot de ses serveuses… Gary et Enric voient ce job d’un mauvais oeil, le Senso a déjà mauvaise réputation et ils tentent de la dissuader.

Tandis que Margot prend la défense d’une amie, Virgile et Alix se démènent pour que leur club très select soit viable.

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 23 mars

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2.

