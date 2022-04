« Balthazar » du 7 avril 2022 : un seul épisode inédit ce soir « Souviens-toi » sur TF1

4.2 ( 5 )

« Balthazar » du 7 avril 2022. Balthazar est de retour ce soir sur TF1 pour la suite de la 4ème saison inédite. Rappelons que cette nouvelle saison est notamment rythmée par le nouveau binôme : Tomer Sisley et Constance Labbé ! Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 ou en streaming vidéo puis replay sur MYTF1, et ce durant 7 jours… Attention un seul épisode inédit ce soir encore.







Épisode « Souviens-toi » : Lorsqu’Olivia Vésinet envoie Balthazar sur une affaire de vaches assassinées dans un village, il se décompose. Car ce village, c’est celui de son enfance et il le déteste. Là-bas, Balthazar doit affronter son passé et la mort de son amie Sabrina, gendarme. Que cache ce village bucolique ? Et quels sont ces souvenirs qui menacent de le rendre fou ?

Rediffusions dès 22h05

Pas moins de 4 épisodes en rediffusion prendront le relais en seconde partie de soirée… »

👉 « Un autre monde » dès 22h05

👉 « L’enfant » dès 23h15

👉 « Nature morte » dès 00h20

👉 « Dernier recours » dès 1h25



« Balthazar » revient ce soir sur TF1. Serez-vous toujours aussi nombreux à le suivre ?

