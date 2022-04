« Camping Paradis » reçoit Philippe Bas le 25 avril 2022 sur TF1

4.9 ( 8 )

« Camping Paradis » reçoit Philippe Bas dans un épisode inédit diffusé le lundi 25 avril 2022 sur TF1 et bien sûr sur MYTF1 pour le replay. Un épisode baptisé « Boxing Camping » et dans lequel Tom et son équipe vont devoir préparer le ring. En guest, le beau Philippe Bas !







Épisode « Boxing camping » :

Patrick Muller, entraîneur de boxe, arrive au camping paradis avec ses trois «poulains» venus concourir pour les détections nationales à Marseille. Il en profite pour proposer une initiation à la boxe aux campeuses et campeurs, pour le plus grand plaisir des bleus. Célibataire et la quarantaine en marche, Patrick n’a jamais pris le temps de se poser dans la vie ailleurs que dans un gymnase ou sur un ring. Enchaînant les crochets et les analyses de combats, il a voué sa vie à son art. Marie, 16 ans, soi-disant venue réviser ses examens semble s’intéresser de près à Patrick… Tom ne tarde pas à découvrir que ce n’est pas pour l’amour de la discipline mais parce qu’elle est convaincue que Patrick est son père biologique et compte bien le mettre face à ses responsabilités. Tom apprend une nouvelle inattendue qui risque de bouleverser sa vie…

Casting

Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier ), Candiie (Audrey), Philippe Bas (Patrick), Catherine Zavlav (Estelle), Juliette Chêne (Stéphanie), Patrick Paroux (Parizot), Nour Moussa (Sabri), Edouard Berchiche (Micka), Alexandre Achdjian (Victor), Joséphine Charavner (Marie), Sophie Szoniecky (Bertha)



L’équipe du « Camping Paradis » reçoit Philippe Bas ce lundi25 avril 2002 mais aussi en streaming vidéo et en replay sur MYTF1

