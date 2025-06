Camping Paradis : nouvel épisode inédit avec Mélanie Maudran et Hubert Roulleau

Publicité





Alors que la nouvelle saison de « Camping Paradis » sera lancée le 30 juin sur TF1, Laurent Ournac et son équipe vous réserve un nouvel épisode inédit avec Mélanie Maudran (Un si grand soleil) et Hubert Roulleau (Ici tout commence).





Un épisode intitulé « Les enfants d’abord » à découvrir le lundi 7 juillet 2025 à 21h10 sur TF1.







Camping Paradis, synopsis de l’épisode « Les enfants d’abord »

Cette semaine, place au grand quiz du Camping Paradis ! Tom et son équipe ont concocté une multitude de questions pour divertir petits et grands. Et bien sûr, Monsieur Parizot est prêt à tout pour remporter la victoire : il a révisé toute l’année pour cet « événement » qu’il prend très au sérieux.

De leur côté, Vincent et Marie souhaitent annoncer à leurs enfants respectifs qu’ils sont désormais en couple et qu’ils envisagent même un avenir commun. Pour éviter de brusquer les choses, ils optent pour une fausse rencontre improvisée sur leur lieu de vacances habituel, le Camping Paradis. Mais c’était sans compter sur l’intuition de leurs ados, qui comprennent immédiatement le stratagème. Les filles de Vincent, Camille et Cannelle, ainsi que les fils de Marie, Julien et Léo, ne sont pas prêts à avaler la pilule aussi facilement…



Pendant ce temps, Typhaine, une journaliste stressée, est envoyée pour rédiger un reportage sur le camping, le loisir préféré des Français. Elle ne s’attendait pas à croiser la route de Joseph, un charpentier venu prêter main-forte à l’équipe des Bleus après avoir vécu un burn-out dans son ancienne vie professionnelle. Il tente de lui transmettre une leçon précieuse : ralentir. Typhaine saura-t-elle l’écouter ?

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Juliette Chêne (Stéphanie), Patrick Paroux (Parizot), Mélanie Maudran (Marie), Piérick Tournier (Vincent), Youri Filstein-Dando (Julien), Victor Valverdé (Léo), Violette Martin (Cannelle), Lia Mouchenik (Camille), Hubert Roulleau (Joseph), Carole Brana (Typhaine), Helena Arlaud (Léa)

Un épisode à découvrir le lundi 7 juillet à 21h10 sur TF1 !