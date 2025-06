Camping Paradis : la nouvelle saison arrive sur TF1, épisode inédit avec Natasha St-Pier

Publicité





Bonne nouvelle pour les fans de la série de TF1 « Camping Paradis ». Laurent Ournac et son équipe sont de retour pour passer une partie de l’été avec vous et ils vous donnent rendez-vous pour un nouvel épisode inédit avec Natasha-St-Pier !





Un épisode intitulé « Fiançailles au Paradis » à découvrir le lundi 30 juin 2025 à 21h10 sur TF1.







Camping Paradis, synopsis de l’épisode « Fiançailles au Paradis »

Les vacanciers affluent au Camping Paradis, et le destin réunit Lisa et Charlotte, deux anciennes meilleures amies de fac qui ne s’étaient pas revues depuis 17 ans. Leurs retrouvailles sont pleines d’émotion, d’autant plus que leurs fils respectifs, Baptiste et Evan, s’entendent immédiatement. Charlotte, mère célibataire, se réjouit de renouer avec Lisa. Cette dernière est venue avec Julien, le père de Baptiste et son compagnon de toujours, qui prépare en secret une demande en mariage avec la complicité de Tom.

Mais tout se complique lorsque Charlotte croise Julien : ils partagent un passé commun qu’ils doivent impérativement cacher à Lisa, car une nuit sans lendemain les lie depuis plusieurs années…



Pendant ce temps, une idylle inattendue naît entre Armelle, la cousine de Stéphanie venue installer son salon de coiffure itinérant au camping, et Antoine, fondateur de « Compéti’tifs », une chaîne de salons low-cost. Problème : cette enseigne est responsable de la faillite du précédent salon d’Armelle, ce qui menace sérieusement leur romance naissante.

Enfin, Christian Parizot se retrouve déstabilisé par l’arrivée de son nouveau voisin, Christophe Morizot, son double parfait tant physiquement que dans le caractère. De quoi promettre quelques étincelles…

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Juliette Chêne (Stéphanie), Natasha St-Pier (Charlotte), Patrick Paroux (Parizot), Caroline Le Moing (Lisa), Thomas Séraphine (Julien), Julien Le Berre (Baptiste), Hugo Attard (Evan), Murielle Desaunay (Armelle), Raphaël Hidrot (Antoine), Pascal Germain (Morizot)

Un épisode à découvrir le lundi 30 juin à 21h10 sur TF1 !