Capitaine Marleau du 8 avril 2022 : histoire et interprètes de l’épisode ce soir « Morte saison »

5 ( 3 )

Capitaine Marleau du 8 avril 2022 : ce soir l’épisode inédit « Morte saison ». Après son énorme carton d’audience de la semaine dernière (voir ICI), la plus déjantée des capitaines de la gendarmerie vous donne rendez-vous dès 21h10 sur France 2 ou en avant-première, replay et streaming sur France.TV durant 7 jours pour l’épisode « Morte saison ». Un épisode inédit dont Laura Smet et Christophe Dechavanne sont les guests !







Publicité











Publicité





Capitaine Marleau du 8 avril 2022 : l’histoire de l’épisode « Morte saison »

La capitaine Marleau, son inséparable chapka et son tact légendaire arpentent une station balnéaire dont le calme, hors saison, n’est qu’apparent. La mort d’une jeune femme met au jour les secrets et les rancœurs de toute une communauté. Humour noir, sens de la réplique qui tue et talent indéniable pour remuer la m… : Corinne Masiero entraîne Laura Smet dans un savoureux jeu du chat et de la souris.

Interprètes et personnages

Corinne Masiero (Capitaine Marleau)

Laura Smet (Lana Delaunay)

Christophe Dechavanne (William Perrin)

Anne Suarez (Cathy Delorme)

Stephan Guerin-Tillie (Vincent Delorme)

Marylin Lima (Magali Lenoir)

Aurélien Wiik (Thomas)

Ariane Massenet (Psy Amélie Clevenot)

Béatrice Agenin (Claire Cellier)

Vidéo bande-annonce

Comme toujours on finit avec les images de la bande-annonce



Publicité





Quelle audience cette semaine ?

Vendredi dernier Marleau n’a fait qu’une bouchée de Mask Singer en réunissant 6.36 millions de téléspectateurs pour 30.5% de part d’audience moyenne. Qu’en sera t-il ce soir ?

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note