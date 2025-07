Ça commence aujourd’hui du 2 juillet 2025 : sommaire et extrait vidéo avec Jeanfi Janssens

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 2 juillet 2025, le sommaire – Ce mardi après-midi, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour deux numéros de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, il s’agit de 2 rediffusions.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2







Ça commence aujourd’hui du 2 juillet 2025 à 13h55 « Des péripéties… et un bébé ! » (rediffusion)

Faustine Bollaert reçoit des parents qui racontent avec humour et légèreté leurs accouchements pour le moins rocambolesques : Jessica a donné naissance à des jumeaux sur l’autoroute, sous la pluie et en pleine nuit ; Anne-Sophie a accouché d’Isaac à 200 km de chez elle, le jour du mariage de sa sœur, dans un Airbnb ; et Laëtitia a mis au monde son bébé sur le parking de sa résidence, entre deux voitures, faute d’avoir pu rejoindre la maternité à temps.

Et à 15h05 : « Jeanfi Janssens : rien ne le prédestinait à cette carrière hors du commun » (rediffusion)

Vous l’avez peut-être aperçu lors d’un vol long-courrier : Jeanfi Janssens ! De son enfance modeste dans le Nord à sa carrière de steward, jusqu’à son arrivée sur les plateaux de télévision, il nous dévoile le parcours incroyable de ses mille vies.



Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 2 juillet 2025

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd'hui » dès 13h55 sur France 2.