Plus belle la vie : ce soir, Camille demande l’aide d’Emma (résumé + vidéo épisode 4523 PBLV du 20 avril 2022)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4523 du mercredi 20 avril 2022 – Camille va demander de l’aide à Emma ce soir dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». En effet, elle découvre qu’Emma reçoit Kévin à dîner et lui demande si elle peut venir… Emma refuse, elle pense que c’est une mauvaise idée ! Mais Camille lui demande de lui poser des questions…







Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4523

Ariane avoue à Boher qu’elle a couché avec Mathieu, c’est pour cela qu’elle l’a autant dénigré la veille. Mathieu leur informe qu’ils ont la dernière position du portable de Lucas. Il s’y rend avec Ariane sur les ordres de Boher. Entre Mathieu et Ariane, s’alterne des moments de gêne, et d’humour piquant. C’est un duo assez explosif, qui se complète très bien. L’adresse se trouve dans un quartier désert mais une épicerie n’est pas loin. Mathieu grâce à sa tchatche parvient à récupérer les enregistrements des vidéos…



Thomas donne des conseils à Riva pour pratiquer le small talk, répondre juste ce qu’il faut à l’interlocuteur pour qu’il se sente écouté. Riva teste avec Mireille mais la vielle dame le démasque. L’interne vient chercher Mireille et lui dit qu’il a bien fait de modifier son traitement. C’était en fait une décision de Riva qui reste humble…

La décision de Carmen de rompre est définitive. Gérard est au plus mal alors Laetitia demande à Kevin de veiller sur son oncle…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4523 du 20 avril

