« Clem » du lundi 11 avril 2022 : ce soir les deux derniers épisodes de la saison 12

« Clem » du lundi 11 avril 2022. Ce soir sur TF1 suite et fin de la saison 12 de « Clem » Rendez-vous dès 21h10 sur TF1







La saison des nouveaux départs !

Nouvelle aventure pour Val et Clem : Les Boissier emménagent avec les Colina (Matthieu et Izia). Dur pour chacun de trouver ses marques, surtout pour Emma…

De son côté, Val intègre, avec Izia, son école post bac. Des nouveaux camarades, des nouveaux profs. Et parmi eux, la charismatique Iris (Héléna Noguerra), une prestigieuse professeure aux intentions plus que troubles.

Adrian, lui, se remet du décès de son père et tombe sur un mystérieux carnet qui va bouleverser sa vie et celle d’Amélie.



Enfin, grâce à Nathalie, Marie France découvre les perspectives d’un nouveau métier. Pas sûr que ça convienne à Michel qui lui est un jeune retraité.

À l’heure des choix, arriveront-ils tous à réussir leur changement de vie ?

Après 10 ans d’absence, Jérôme Thévenet (François David Cardonnel) revient d’Afrique du Sud avec la ferme intention de reprendre sa place de père auprès d’Emma. Iris Khan est la nouvelle prof de Valentin. Brillante et magnétique, elle va rapidement s’imposer comme une potentielle mentor pour Val.

« Clem » du lundi 11 avril 2022

« Aimer c’est choisir » : Cette fois, c’est à Clem qu’il faut venir en aide. Mais alors que chaque membre de la tribu doit faire face à ses propres problèmes, c’est Jérôme qui vient à son secours. Avec Val et Emma aux petits soins, ils redeviennent tous les quatre la famille heureuse qu’ils ont un jour été… Entre Matthieu et Jérôme, passion et raison, quel sera le choix de Clem ?

« Faire famille » : Suite aux révélations d’Emma et de Val, Clem ouvre les yeux sur la vérité et se montrera plus combative que jamais ! Première cible : Iris, la prof de Val. Mais ce n’est pas la seule que Clem doit maintenant affronter. Adrian, lui, accepte enfin qui il est vraiment et va devoir réparer ses erreurs. N’est-ce pas trop tard ?

Clem revient pour une nouvelle saison ce soir dès 21h10 sur TF1

