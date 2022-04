Résultats Présidentielle 2022 : Macron et Le Pen qualifiés

4.9 ( 9 )

Résultats Présidentielle 2022, premier tour – Les Français se sont donc exprimés ce dimanche à l’occasion du 1er tour de cette élection présidentielle 2022. Sont arrivés en tête et sont donc qualifiés pour le second : Emmanuel Macron (LREM) et Marine Le Pen (RN).







Publicité





Même si les scores sont différents d’un institut à l’autre, tous placent le président sortant Emmanuel Macron en tête.







Publicité





28.6% selon les estimations TNS Sofres/Sopra Group pour TF1, 28.1% selon celles d’Ipsos-Sopra Steria pour France 2 et enfin 28,5% selon celles de l’institut SFR pour BFMTV.

Pour Marine Le Pen, les estimations sont les suivantes : 24,4% pour TNS Sofres/Sopra Group pour TF1, 23,3% pour Ipsos-Sopra Steria pour France 2 et 24,2% pour SFR pour BFMTV.



Publicité





Le fait marquant de ce scrutin c’est aussi le score de Jean-Luc Mélanchon qui fait mieux qu’en 2017 : 20.2% pour TNS Sofres/Sopra Group, 20,1% pour Ipsos-Sopra Steria et enfin 20.2% pour SFR.

Les autres candidats sont très loin derrière comme le laissaient présager les sondages. Eric Zemmour est autour de 7% des voix. Tous les autres sont en dessous de ce seuil.

Enfin on retiendra le taux de participation qui est à 75%. Les chiffres définitifs seront connus dans la nuit.







Publicité





Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note