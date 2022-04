M6 fête ses 35 ans ce soir lundi 11 avril 2022

5 ( 5 )

M6 fête ses 35 ans le 11 avril 2022 ! Pour l’occasion la chaîne vous a réservé une soirée exceptionnelle pour fêter cet anniversaire pas comme les autres !







M6 fête ses 35 ans : demandez le programme

De l’amour au voyage, en passant par la cuisine et la mode… depuis 35 ans, M6 est au cœur de la vie des Français. Pour fêter cet anniversaire, la chaîne vous propose une soirée exceptionnelle sous le signe de l’humour, de la nostalgie et de l’émotion !

Les moments cultes des émissions phares, les débuts des animateurs et des talents révélés par M6, les dérapages les plus imprévus, les moments d’émotions uniques… toutes les images emblématiques qui nous ont tous marqués depuis le 1er mars 1987 à aujourd’hui… pour replonger avec plaisir dans cette histoire commune…

Et parce que Scènes de Ménages est la série la plus suivie par les Français depuis plus de 10 ans, les talents de M6 vont se mettre en scène et devenir des personnages de la série culte dans des sketchs thématisés et totalement inédits.



Bande-annonce

En attendant de fêter dignement ces 35 printemps, voici la bande-annonce de votre soirée

Réservez votre lundi 11 avril pour fêter les 35 ans de M6 🎂🎉

📺 #35ansM6 : tous en scène ! pic.twitter.com/TyM6OfYZYR — M6 (@M6) March 22, 2022

