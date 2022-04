Demain nous appartient du 18 avril : Chloé terrifiée (résumé + vidéo épisode 1166 en avance)

5 ( 4 )

Demain nous appartient du 18 avril 2022, résumé en avance et vidéo de l’épisode 1166 de DNA – Chloé a été enlevée par Ophélie et Anthony ce soir dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». Chloé est terrifiée et leur demande de la libérer… Elle promet de ne rien dire à la police. Mais Ophélie lui reproche d’avoir été prête à témoigner contre eux au tribunal.







Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Demain nous appartient – résumé de l’épisode 1166



Chloé est toujours entre les mains de ses ravisseurs, Ophélie et Anthony. Chloé est terrifiée et épuisée après avoir été forcée à marcher toute la nuit ! Et Ophélie refuse d’écouter Anthony…

La cohabitation avec Brigitte devient compliquée pour William et Aurore. Tous les moyens sont bons pour la faire partir, ils n’ont pas dit leur dernier mot ! La villa de Brigitte est infestée par les rats ! Samuel refuse de dire la vérité. Benjamin choisit d’être honnête.

La police tente d’établir le profil du complice. Les récents événements font remonter chez certains le souvenir de la prise d’otage au Spoon. Dans la forêt, un coup de feu retentit.

Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 1166 du 18 avril 2022

