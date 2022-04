Ici tout commence du 18 avril : Marta avoue la vérité ! (résumé + vidéo épisode 380)

5 ( 7 )

Ici tout commence du 18 avril, résumé et vidéo de l’épisode 380 – Marta finit par avouer la vérité ce soir dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». En effet, l’heure du conseil de discipline a sonné pour Marta et Charlène. Marta découvre que Charlène l’a piégée et elle est contrainte de passer aux aveux…







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence – résumé de l’épisode 380



Teyssier, Lisandro et Claire sont réunis pour le conseil de discipline de Marta et Charlène. Ils ont toutes les preuves qui accusent Marta. Elle ne peut plus reculer et avoue enfin toute la vérité. Du vol chez Célia, à la chambre froide en passant par les menaces…

Fini de jouer, l’heure de la sanction a sonné. En quête de justice, Tom et Kelly montent un plan risqué. Eliott et Jasmine se lancent dans l’événementiel.

Ici tout commence – extrait vidéo du 18 avril

