Demain nous appartient du 26 avril : Chloé en danger (résumé + vidéo épisode 1172 en avance)

5 ( 1 )

Demain nous appartient du 26 avril 2022, résumé en avance et vidéo de l’épisode 1172 de DNA – Ophélie et Anthony retiennent toujours la famille Moreno en otages ce soir dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». Mais alors que François s’inquiète et appelle Charlie, celle-ci réussit à avoir l’accord d’Ophélie pour décrocher et elle en profite pour l’alerter…







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoilers : un incendie au Mas, un drame pour Anna et Karim, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 25 au 29 avril)







Publicité





Demain nous appartient – résumé de l’épisode 1172



Publicité





Chloé est de retour chez elle, en sécurité, mais elle n’arrive pas à oublier ce qui lui est arrivé. Elle ne pense qu’aux Messy et s’inquiète des représailles dont elle pourrait être victime. Ophélie va-t-elle se venger après la mort de son frère ?

Au commissariat, Charlie livre son témoignage. Elle charge Ophélie et explique qu’elle est complètement obsédée par Chloé, qu’elle juge responsable de tout… C’est une course contre la montre pour Nordine et Karim. Cédric a du mal à avaler la pilule. Et Sébastien joue les fins stratèges.

Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 1172 du 26 avril 2022

Si la vidéo ne se lance pas ou est indisponible, retrouvez là sur myTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note