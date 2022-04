Demain nous appartient du 7 avril : Garance dans le coma (résumé + vidéo épisode 1159 en avance)

5 ( 1 )

Demain nous appartient du 7 avril 2022, résumé en avance et vidéo de l’épisode 1159 de DNA – Gabriel a finalement beaucoup de chance dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, alors qu’il aurait du mourir hier soir, la machine a eu un problème technique et quand la police arrive à la casse, la voiture est intacte ! Karim et Sara retrouvent Gabriel en vie !







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoilers : une disparition, un retour, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 4 au 8 avril)







Publicité





Demain nous appartient – résumé de l’épisode 1159



Publicité





Garance est dans le coma, elle a été retrouvée, et tout pense à croire qu’elle a fait une tentative de suicide. Elle a laissé un message pour son père, il est dévasté et ne comprend pas son geste.

La police semble à court de suspect, mais le squelette de Romain pourrait les guider jusqu’au domicile du meurtrier. Samuel ne crie pas victoire. William est sommé de trouver une solution au plus vite.

Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 1159 du 7 avril 2022

Si la vidéo ne se lance pas ou est indisponible, retrouvez là sur myTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note