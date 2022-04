Ici tout commence du 7 avril : Théo quitte Célia (résumé + vidéo épisode 373)

5 ( 5 )

Ici tout commence du 7 avril, résumé et vidéo de l’épisode 373 – Entre Célia et Théo, c’est fini ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, Théo n’a pas encaissé ce qu’a fait Célia la veille et malgré une nuit passée ensemble, au réveil il lui confirme que c’est fini entre eux !…







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence – résumé de l’épisode 373



Théo et Célia ont passé la nuit ensemble. Mais Théo ne semble pas être réveillé du bon pied. Il est froid et en veut toujours à Célia de lui avoir menti la veille. Il a besoin d’être seul pour réfléchir à tout ça…

Entre Célia et Marta, il n’y a pas de fumée sans feu. Déterminé, Axel décide de prendre son avenir en main. Au Double A, Anaïs rencontre une cliente particulière.

Ici tout commence – extrait vidéo du 7 avril

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.

