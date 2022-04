« Plus belle la vie » en avance : résumés courts et spoilers jusqu’au 27 mai 2022

5 ( 3 )

Plus belle la vie en avance : résumés et spoilers jusqu’au 27 mai 2022 – En ce samedi et comme tous les week-ends, on propose aux accros au feuilleton quotidien « Plus belle la vie » d’en savoir plus sur ce qui va se passer dans les prochaines semaines. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers pour la semaine du lundi 16 au vendredi 20 mai 2022.







ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Dans trois semaines, on peut vous dire que Kevin va finalement réaliser qu’il a des sentiments pour Camille. Mais va-t-il décider de les assumer ?

De leur côté, Abdel et Barbara sont perdus… Et Kilian est dans le déni total !



Lundi 23 mai 2022, épisode 4546 : Jacob hésite à livrer Camille à la police. La soirée en boîte de nuit de Barbara et Abdel se révèle pleines de surprises.

Mardi 24 mai 2022, épisode 4547 : Tandis qu’Abdel et Barbara s’interrogent sur leurs rencontres de la veille, Vidal décide de faire face à ses mensonges passés. Kilian se réfugie dans le déni et Betty dans le lit de Léa.

Mercredi 25 mai 2022, épisode 4548 : Alors qu’Abdel cherche Elisa, Barbara et Tim cherchent la vérité sur l’accident. Kevin s’interroge sur ses sentiments pour Camille et Vidal retrouve son ex.

Jeudi 26 mai 2022, épisode 4549 : Tim, Barbara et Abdel mettent en place une stratégie, tandis que Kilian doit faire face à ses responsabilités et Vidal à de possibles sentiments pour son ex.

Vendredi 27 mai 2022, épisode 4550 Tandis qu’Abdel perd espoir de retrouver Elisa, Kevin et Ariane se demandent s’ils assument leurs relations avec leurs partenaires. Kilian lui reste bloqué sur Betty malgré une mesure d’éloignement.

Plus belle la vie en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de PBLV :

du 2 au 6 mai 2022 en cliquant ICI

du 9 au 13 mai 2022 en cliquant ICI

du 16 au 20 mai 2022 en cliquant ICI

