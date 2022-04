50mn Inside : sommaire et reportages de ce samedi 9 avril 2022

4.6 ( 9 )

50 mn Inside, sommaire et reportages du samedi 9 avril 2022 Ce soir et comme chaque samedi, Nikos Aliagas vous donne rendez-vous sur TF1 pour « 50 mn Inside l’Actu » et « 50 mn Inside le Mag ». On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire alors que ce samedi alors que Nikos sera aux côtés de Florent Peyre.







A suivre dès 17h50 sur TF1 puis en replay gratuit sur myTF1.







Dans 50 mn Inside l’actu, Amir. Jamais là où on l’attend, le chanteur se lance un nouveau défi : acteur au théâtre.

Rencontre avec celui qui met de la fantaisie dans nos vies, Philippe Katerine.



Sandra Bullock, alors qu’elle a annoncé vouloir faire une pause dans sa carrière, retour sur l’histoire d’une actrice qui vaut de l’or.

Et dans « 50 mn Inside, le Mag » Dubaï, toujours plus haut toujours plus fou. Découvrez les nouveaux défis de la ville de la démesure.

Et direction José Ignacio. Comment ce petit village d’Uruguay est-il devenu le repère le plus exclusif de la jet-set internationale ?

