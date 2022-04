Sommaire et reportages « Sept à huit » du dimanche 10 avril 2022

5 ( 3 )

Sommaire et reportages de « Sept à huit » du dimanche 10 avril 2022 – En cette fin de week-end, Harry Roselmack vous donne rendez-vous comme chaque dimanche soir sur TF1 dès 17h15 pour suivre les magazines d’information « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ». On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de l’émission de cette semaine.







« Sept à huit » du dimanche 10 avril 2022 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 Dans l’Oise, le meurtre incompréhensible d’un kiné apprécié de tous. Une morte aux allures d’exécution. Delphine aurait-elle programmé la mort de son maris Jean-Christophe et pourquoi ? Un complot criminel au coeur d’une enquête qui va remonter dans le passé du couple.

Dans « 7 à 8 »



🔵 Et le gang des enchères. Depuis un an, leurs chiffres ont explosé. Electroménager, multimédias, on y trouve de tout. Une aubaine pour les familles en mal de pouvoir d’achat. Mais où sont les bonnes affaires ?

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » et « Sept à huit Life » en ce dimanche 10 avril 2022.

