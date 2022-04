« Deneuve : la reine Catherine » ce soir sur France 3 (jeudi 14 avril 2022)

5 ( 2 )

« Deneuve : la reine Catherine » ce soir, jeudi 14 avril 2022, dès 21h10 sur France 3 ou en avant-première streaming vidéo puis replay sur France.TV. Une actrice qui a toujours su choisir ses rôles en fonction des mœurs de l’époque, ce qui explique sans doute, outre le talent, la chance et la beauté, qu’elle soit devenue la plus grande star française.







Publicité











Publicité





« Deneuve : la reine Catherine » en quelques lignes

Plus de 130 films, dont bon nombre sont mythiques, tournés par les plus grands cinéastes du monde entier. Une carrière qui dure depuis plus de soixante ans sans jamais avoir connu d’éclipse. Une reconnaissance internationale et une popularité qui ne s’est jamais démentie…

Mais un documentaire qui n’avait jamais été réalisé sur la vie et la trajectoire d’une comédienne que tout le monde connaît mais qui s’est beaucoup protégée ! C’est tout l’enjeu de ce portrait sur Catherine Deneuve qui nous fait basculer dans l’intimité de la plus grande actrice française.

Un film tout en images d’archives qui retrace cette trajectoire unique commencée à 16 ans « par hasard ». Un récit qui mêle la place de la femme dans la société française et l’histoire du cinéma contemporain.

Intention

On la dit froide, secrète et mystérieuse. Elle a la réputation de ne rien laisser percer de ses pensées intimes, de sa vie privée, de ses joies comme de ses tourments. Elle est parvenue à protéger sa famille, ses amours, ses choix de la curiosité des magazines et de son public.

Pourtant, la matière première d’un récit très personnel sur Catherine Deneuve existe : on la trouve dans les archives et dans les entretiens donnés par la comédienne depuis ses débuts jusqu’à aujourd’hui. Ils permettent de découvrir une autre Catherine Deneuve.

À propos

Un film écrit et réalisé par Virginie Linhart

Produit par Georges-Marc Benamou (Siècle Productions)

Narratrice Chloé Réjon

Musique originale composée, orchestrée et dirigée par Pablo Pico

Avec le soutien de la Procirep et de l’Angoa

Avec la participation de la RTS, de la RTBF, de Paris Première, de Radio Canada et du CNC

En coproduction avec France Télévisions

104 min



Publicité





La bande-annonce

On termine comme toujours avec les images, celles de la bande-annonce…

📽🎬 Le portrait intime d’une des plus grandes actrices françaises… « Deneuve, la reine Catherine », c'est jeudi à 21.10 ! pic.twitter.com/JaUjUYZhsQ — France 3 (@France3tv) April 12, 2022

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note