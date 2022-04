« Envoyé Spécial » du jeudi 21 avril 2022 : sommaire et reportages de ce soir sur France 2

5 ( 4 )

« Envoyé Spécial » du jeudi 21 avril 2022. Votre magazine « Envoyé Spécial » vous attend ce soir sur France 2 ou en replay sur France.TV. Et comme chaque semaine il nous sera présenté par Elise Lucet à partir de 21h10. Et nous vous proposons d’en découvrir comme toujours le sommaire.







Comme nous nous l’indiquons chaque semaine, ce sommaire peut bien sûr évoluer en fonction de l’actualité. Il n’est donc pas impossible qu’il puisse être modifié d’ici à ce soir…

« Envoyé Spécial » du jeudi 21 avril 2022: sommaire et reportages de ce soir

✔️ Pièges sur Internet

« Envoyé spécial » remonte la piste des arnaques aux placements bidons qui ont fait perdre des dizaines de milliers d’euros à des retraités. L’enquête nous conduit d’Alsace à Chypre, de Bulgarie en Israël.

Un reportage de Julie Benzoni, Edouard Mounier, Maxime Souville, Franck Vignon et Vicky Logan.



✔️ Les chevaliers du « made in France »

Des entreprises à taille humaine, des patrons amoureux d’un savoir-faire et d’un terroir, des salariés motivés par leur travail et leur qualité de vie. Qu’est- ce qui fait courir ces chefs d’entreprises qui ont fait le choix du « made in France » quand il n’était plus à la mode ? Pourquoi ont-il réussi à maintenir dans leurs régions l’emploi et le savoir-faire ?

Un reportage de Kristian Autain, Benjamin Poulain et Xavier Gaillard.

✔️ Les deux lieutenants

C’est une autre histoire de la campagne. Celle de deux jeunes hommes, deux lieutenants qui seront peut-être les dirigeants de demain. L’un est déjà ministre à 33 ans, l’autre chef de parti à 26. Ils représentent deux projets politiques, deux modèles de société opposés mais ont le même but : que leur mentor devienne président(e). Gabriel Attal soutient Emmanuel Macron, Jordan Bardella soutient Marine Le Pen.

Un reportage de Clément Le Goff, Yannick Sanchez, Elodie Delevoye, Guillaume Marque, Claire-Marie Denis, Gaëlle Pidoux et Christine Trescartes.

✔️ Russie : la guerre des mots

Depuis le déclenchement de l’offensive militaire en Ukraine, le mot « guerre » est interdit dans les médias russes et les réseaux sociaux occidentaux ont été bloqués. Dans ce contexte, comment les citoyens russes sont-ils informés ? A qui font-ils confiance ? Quelle est leur vision du conflit ?

Un reportage de Virginie Vilar, Olivier Sibille, Annie Tribouard et Adrien Bellay.

