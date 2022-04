Ici tout commence du 13 avril : Théo accepte la proposition de Marta (résumé + vidéo épisode 377)

5 ( 3 )

Ici tout commence du 13 avril, résumé et vidéo de l’épisode 377 – Théo accepte finalement d’avoir un bébé avec Marta ce soir dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence ». En effet, alors que la jeune femme insiste lourdement, Théo sent qu’il n’a pas d’autre choix de lui dire qu’il accepte de faire un bébé avec elle… La situation commence à sérieusement se compliquer !







Ici tout commence – résumé de l’épisode 377



Ils viennent à peine de se remettre ensemble et Marta parle déjà d’enfant avec Théo. Elle est très pressée et ne veut pas perdre une minute. Et même s’il n’est pas de cet avis, Théo accepte pour ne pas faire de problème…

Mais décidé à mener l’enquête, Théo fait une découverte qui le bouleverse. A l’institut, Axel bénéficie d’un traitement de faveur… loin de faire l’unanimité. Un couple inattendu se réveille au mobil-home des Rivière.

Ici tout commence – extrait vidéo du 13 avril

