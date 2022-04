Ici tout commence du 26 avril : Hortense se confie à Claire (résumé + vidéo épisode 386)

5 ( 4 )

Ici tout commence du 26 avril, résumé et vidéo de l’épisode 386 – Alors que ses amis s’interrogent toujours, Hortense a révélé son secret à Claire dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». Et ce soir, Claire la soutient et l’encourage à se confier… Les troubles boulimiques de Hortense sont revenus après son histoire avec Hugues il y a un an !







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoilers : Hortense va voir Hugues, Constance proche de Landiras, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 25 au 29 avril)







Ici tout commence – résumé de l’épisode 386



Une chose est sûre, Hortense n’est pas enceinte ! Mehdi en a maintenant la certitude. Mais ce n’est pas pour autant qu’il sait ce qu’il lui arrive. C’est au tour de Célia de tenter de découvrir son secret…

Suite à la révélation du secret d’Hortense, Claire prend une décision drastique. A l’institut, complicité et jalousie sont de mise. De son côté, Kelly se remet en question sentimentalement.

Ici tout commence – extrait vidéo du 26 avril

