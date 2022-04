Ici tout commence spoiler : Marta et Charlène virées de l’institut ? (VIDEO)

4.8 ( 6 )

Ici tout commence spoiler, résumé à l’avance vidéo – La vérité va enfin éclater au grand jour dans votre série quotidienne « Ici tout commence » ! En effet, tout le monde va savoir que c’est Marta qui a harcelé Célia avec l’aide de Charlène.







Et dans quelques jours, alors que Marta est allée jusqu’à enfermer Célia et Théo dans la chambre froide et qu’ils ont bien failli mourir, le temps des sanctions a sonné ! Teyssier veut virer Marta de l’institut mais s’oppose à la même sanction pour Charlène…

Teyssier concerte Claire et Lisandro pour décider des sanctions à attribuer à Charlène et Marta. Il propose l’exclusion définitive pour Marta, mais Claire trouve cette sanction trop dure. Quant à Charlène, c’est une autre histoire…



Ici tout commence spoiler Teyssier veut virer Marta

